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Gasperini ancora rosica: "Spero che gli inglesi dopo la Superlega facciano saltare anche il Var"

Gasperini non ha dimenticato il gol annullato (giustamente secondo il regolamento) alla sua Atalanta contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2022 21:38
Gasperini ancora rosica: "Spero che gli inglesi dopo la Superlega facciano saltare anche il Var" -
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Gasperini ancora rosica: "Spero che gli inglesi dopo la Superlega facciano saltare anche il Var"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di SKY dell'utilizzo del Var, dopo i tanti episodi discussi delle ultime settimane. "Il gol di Firenze è solo l'ultimo. Il Var è diventato uno strumento pericolosissimo che incide sui risultati, le situazioni chiare vengono stravolte. Non si capisce se decide arbitro o a Lissone. Questo ti fa pensare male ed è la cosa peggiore per il calcio. Speriamo che gli inglesi dopo aver fatto saltare la Superlega facciano saltare pure il Var che se utilizzato in questo modo è uno strumento molto pericoloso per il calcio”. Lo riporta TMW

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