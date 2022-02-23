Gasperini ancora rosica: "Spero che gli inglesi dopo la Superlega facciano saltare anche il Var"

Gasperini non ha dimenticato il gol annullato (giustamente secondo il regolamento) alla sua Atalanta contro la Fiorentina

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di SKY dell'utilizzo del Var, dopo i tanti episodi discussi delle ultime settimane. "Il gol di Firenze è solo l'ultimo. Il Var è diventato uno strumento pericolosissimo che incide sui risultati, le situazioni chiare vengono stravolte. Non si capisce se decide arbitro o a Lissone. Questo ti fa pensare male ed è la cosa peggiore per il calcio. Speriamo che gli inglesi dopo aver fatto saltare la Superlega facciano saltare pure il Var che se utilizzato in questo modo è uno strumento molto pericoloso per il calcio”. Lo riporta TMW

PRADE', BERARDI E SCAMACCA, IL RETROSCENA DI BROVARONE

https://www.labaroviola.com/brovarone-rivela-prade-segue-da-anni-scamacca-e-berardi-li-ha-scoperti-prima-deglaltri/166666/