Tifosi interisti hanno modificato e hackerato il profilo Aia di Wikipedia: "Falsano le partite"

ROMA - Dopo l'infuocato finale di partita a Firenze, con Fiorentina-Inter terminata 3-3 per il rigore concesso in pieno recupero ai violache ha scatenato reazioni furiose da parte dell'ambiente nerazz...

ROMA - Dopo l'infuocato finale di partita a Firenze, con Fiorentina-Inter terminata 3-3 per il rigore concesso in pieno recupero ai violache ha scatenato reazioni furiose da parte dell'ambiente nerazzurro da Gagliardini a Spalletti, non si placano le polemiche attorno agli arbitraggi di Serie A.L'ultimo capitolo è arrivato questa mattina, con la pagina Wikipedia dell'Associazione Italiana Arbitrimodificata ad hoc da qualche tifoso: «L'AIA si occupa di falsare le partite», si può leggere ora nella descrizione dei compiti e obiettivi dell'associazione. Non proprio il lunedì mattina migliore per il presidente Nicchi...