Queste alcune delle parole rilasciate in conferenza stampa da Fonseca allenatore della Roma.

Crede ci sia un accanimento degli arbitri sulla Roma?

“Si in parte. Noi non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato. Abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene. Non mi piace parlare di arbitri, ma è difficile capire una squadra come la Roma abbia tanti cartellini gialli. Ho visto tante partite in Italia e la linea di arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre. Sento che non siamo una squadra che fa tanti falli da giustificare tutti questi cartellini”.

Tuttomercatoweb.com