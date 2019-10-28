Toldo: "Chiesa? Non è un simulatore, ma deve evitare di mettere in difficoltà gli arbitri"

Intervenuto alla prima del film su Gabriel Omar Batistuta, l'ex portiere viola Francesco Toldo ha parlato di Federico Chiesa: "Non è un simulatore, ma deve fare in modo di rimanere in piedi fino all'u...

Intervenuto alla prima del film su Gabriel Omar Batistuta, l'ex portiere viola Francesco Toldo ha parlato di Federico Chiesa: "Non è un simulatore, ma deve fare in modo di rimanere in piedi fino all'ultimo, per non mettere in difficoltà gli arbitri. Il rischio è che dopo non gli fischino più nulla, mi ricordo che una cosa del genere successe con Oliveira".