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Toldo: "Chiesa? Non è un simulatore, ma deve evitare di mettere in difficoltà gli arbitri"

Intervenuto alla prima del film su Gabriel Omar Batistuta, l'ex portiere viola Francesco Toldo ha parlato di Federico Chiesa: "Non è un simulatore, ma deve fare in modo di rimanere in piedi fino all'u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 00:54
Toldo: "Chiesa? Non è un simulatore, ma deve evitare di mettere in difficoltà gli arbitri" -
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Intervenuto alla prima del film su Gabriel Omar Batistuta, l'ex portiere viola Francesco Toldo ha parlato di Federico Chiesa: "Non è un simulatore, ma deve fare in modo di rimanere in piedi fino all'ultimo, per non mettere in difficoltà gli arbitri. Il rischio è che dopo non gli fischino più nulla, mi ricordo che una cosa del genere successe con Oliveira".

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