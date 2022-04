Mediaset mostra la classifica di A senza errori arbitrali: Juventus la più favorita, sarebbe quinta

Nel corso della trasmissione in onda su Italia Uno Tiki Taka, la redazione di Sport Mediaset ha mostrato la classifica della serie A senza errori arbitrali. La più favorita, manco a dirlo, è la Juventus, che ha 7 punti in più rispetto a quanti ne avrebbe dovuti avere, la Roma ad esempio è stata parecchio penalizzata. Nella classifica in questione, nel quale la Fiorentina è praticamente in pareggio, manca alla squadra viola, come alle altre squadre, la partita in meno da recuperare contro l’Udinese.

