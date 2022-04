Ciccio Graziani attaccato in diretta a TikiTaka: “Non ti vogliono nemmeno all’Imolese e critichi Spalletti”

Nel corso di Tiki Taka, parlando della costruzione del basso l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha litigato con l’opinionista Fabrizio Ferrari

Inizia Ciccio Graziani: “La costruzione dal basso non esiste, bisogna buttare la palla lunga e pedalare, questa è intelligenza. Io non alleno, ma se allenassi..”

Ferrari risponde: “Perchè le maggiori squadre europee giocano con la costruzione dal basso? Si capisce che tu non alleni, hai fatto 4 panchina in serie A e quest’anno hai criticato Sarri, Spalletti, Giampaolo, il Sassuolo, Dionisi. Tu critichi questi colleghi. Non ti hanno voluto nemmeno in serie C, all’Imolese ci sarà stata un motivo se un tuo ex giocatore che hai avuto al Montevarchi e al Cervia, Spagnoli, presidente della squadra, non ha preso te ad allenare ma Dionisi (adesso allenatore del Sassuolo ndr)”

Graziani non ci sta: E’ una vita che sono nel calcio, allora li puoi giudicare tu? La risposta dell’opinionista: “Ma io infatti non li giudico…”

