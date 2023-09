Accordo trovato, su Dazn la domenica sera saranno ascoltati gli audio Var dei dialoghi con gli arbitri

Accordo storico tra la Figc e Dazn. Gli audio dei dialoghi tra i Var e i direttori di gara saranno trasmessi, grazie ad un accordo appena firmato tra la Federcalcio e Dazn, dall’emittente Ott. Gli audio – per questioni regolamentari – sono quelli del turno precedente di campionato e andranno in onda nella trasmissione “Sunday Night Square” che va in onda la domenica sera su Dazn, nella quale saranno analizzati i casi più interessanti. Domani sarà in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi e verranno analizzati gli episodi e gli audio del turno precedente, quindi in questo caso della quarta giornata.

Le prime clip verranno commentate e approfondite nel nuovo format ‘Open Var’, che prevede ogni settimana un ospite dell’Associazione italiana arbitri (Aia), cominciando domani con Rocchi. “Eccezionalmente – fa sapere Dazn in una nota –, il designatore arbitrale ricostruirà i principali episodi di questa stagione calcistica”. “Siamo entusiasti di essere i primi, nella storia del calcio italiano, e non solo, a mostrare in esclusiva sulla nostra app le decisioni della Var attraverso le immagini e soprattutto gli audio – commenta il ceo di DAZN Italia, Stefano Azzi –. L’obiettivo di questa innovativa e inedita partnership insieme a Figc e Aia, e grazie alla collaborazione della Lega Serie A, è di offrire a tutti i tifosi un’esperienza ancora più appassionate del calcio italiano”. ”

“Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio – afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Con Open var vogliamo contribuire a creare una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio Figc-Aia all’interno della programmazione di Dazn non è una moviola, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara in uno dei settori più innovativi e rivoluzionari del calcio degli ultimi anni, che è il Var”.

“Accogliamo con grande favore questo nuovo progetto, realizzato insieme a Figc – dichiara il presidente dell’Aia, Carlo Pacifici -. È un momento storico che consentirà al mondo arbitrale di aprirsi sempre di più in un’ottica di trasparenza. In tale maniera potremo spiegare i percorsi decisionali dell’arbitro sul terreno di gioco e l’importante attività svolta dai video match officials al Centro Var di Lissone. Questo favorirà anche la conoscenza del regolamento per accrescere sempre più la cultura calcistica a vantaggio di tutti gli appassionati”. Lo riporta Sport Face

