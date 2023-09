Corriere Fiorentino, ad Italiano quante critiche! Ma da quando non c’è Vlahovic in attacco situazione sempre uguale 

Quante critiche per Italiano, soprattutto sul fronte attacco. Sembra di essere tornati indietro nel tempo. Stessi discorsi, stesse critiche, stessa spaccatura. Da una parte quelli che «Italiano è un allenatore che col suo gioco sacrifica i centravanti» e dall’altra quelli che «quando ne ha avuto uno forte i gol arrivavano eccome». Benvenuti a Firenze, città nella quale da anni non si fa che discutere di attaccanti. Cambiano gli interpreti (con 53 milioni spesi per Piatek, Cabral, Jovic, Nzola e Beltran, anche se per il brasiliano ne sono stati poi incassati 20 più altri 5 di eventuali bonus) ma da quando è partito Vlahovic la questione è sempre la stessa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, FIORENTINA, I GOL SONO ARRIVATI DA TUTTI I REPARTI TRANNE DALL’ATTACCO: BELTRAN E NZOLA ANCORA A SECCO