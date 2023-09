Gazzetta, Fiorentina, i gol sono arrivati da tutti i reparti tranne dall’attacco: Beltran e Nzola ancora a secco 

C’è qualcosa che non torna nei dati della Fiorentina. C’è un vecchio problema che non si riesce a risolvere. In campionato, solo l’Inter (13) e la Roma (11, ma ne ha fatti 7 solo con l’Empoli) hanno segnato più della squadra di Italiano. Ma dei 9 gol infilati nei tabellini nessuno porta la firma di un centravanti. Incluso la coppa, sono 8 i giocatori viola già andati in buca: il magnifico Ranieri di Genk, Biraghi, Quarta, Mandragora, Duncan, Kouamè, Bonaventura e Gonzalez, re di squadra con 3 reti. Le gioie arrivano da tutti i reparti, tranne da quello deputato a regalarle. I nuovi acquisti Beltran e Nzola (7 gare totali) sono ancora a secco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

