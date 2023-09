Cassano: “Chi critica Italiano è in malafede o è incompetente. I tifosi pensino a tifare e non rompano”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato di Vincenzo Italiano alla Fiorentina e le critiche che sta avendo, queste le sue parole:

“Amo Firenze, ho avuto la possibilità di andare alla Fiorentina. Quando giocavo nella Roma andavo una settimana a Firenze e una settimana a Napoli perchè mi piaceva la passione della gente. Chi va contro Italiano o è in malafede o è incompetente, è sotto gli occhi di tutti il suo lavoro. Prima del suo arrivo alla Fiorentina, la squadra si salvava nelle ultime giornate. Con lui si gioca un calcio bellissimo, come con Prandelli e con Montella.

Italiano ha poco fronzoli, se ne sbatte degli altri, va avanti per la sua strada, dice il suo pensiero, è un signor allenatore e un bravissimo ragazzo. Magari qualcuno attacca Italiano per coprire qualche errore fatto. Firenze è una citta come Napoli o Roma, deve vedere calcio. Sono piazze in cui si vince pochissimo, in 30 anni hanno vinto solo una volta Roma, Lazio e Napoli, non ci sono alternative. Queste piazze devono accontentarsi del bel gioco. Con Italiano hai raggiunto due finali, una giochi contro una squadra che è più forte di te e perdi, l’altra hai perso all’ultimo minuto, tutto per merito di Italiano.

Il tifoso deve fare il tifoso, tifare e basta. Non pensare che quando si perde è tutta una merda, non sei un tifoso, sei solo un frustrato. Il lavoro di Italiano è fantastico, speriamo che resti per 10 anni, perchè se va via poi devi trovare uno che porti entusiasmo e gioco, altrimenti fai la fine di prima. Tutto quello che è stato fatto fino ad ora è merito di Italiano

IL PARERE DI MARIANELLA SULLA FIORENTINA