Caos arbitri: Giovedì a Roma incontro con Rocchi per fare il punto della situazione

L’ultimo appena vissuto non è stato certamente uno dei migliori per la classe arbitrale nazionale, infatti sono stati molti i casi dubbi e le polemiche. Come riporta tuttomercatoweb oggi, tutto è iniziato con l’anticipo del venerdì sera tra Milan e Lazio che ha scatenato l’ira del presidente biancoceleste Lotito nel dopogara. Si è proseguito con gli errori di Marchetti in Torino-Fiorentina, che hanno portato alla sospensione del fischietto e poi si è concluso ieri sera con Ayroldi,che ha concesso un rigore ai nerazzurri molto dubbio. A causa di questi episodi ci sarà un incontro importante a Roma questo giovedì,al quale presenzierà anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina oltre al designatore Rocchi.