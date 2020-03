«A estremi problemi, estremi rimedi». Ne è convinto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che lancia un video appello al Governo per chiedere «ulteriori restrizioni». «Se il Governo in queste ore dovesse decidere delle misure uniformi su tutto il territorio per limitare ulteriormente le uscite delle persone senza motivi indispensabili come salute e lavoro, non solo sarebbe una misura corretta ma sarebbe accolta dai sindaci e dalla grandissima maggioranza dei cittadini con soddisfazione e con senso di responsabilità». E ancora:«Nel caso della chiusura delle fabbriche il Governo, a mio avviso, può valutare una progressività in base alle situazioni più gravi».

Nardella si è detto preoccupato per le «ancora troppe persone che si vedono in giro senza motivi reali». E poi: «C’è ancora una eccessiva sottovalutazione del problema del contagio del virus».

