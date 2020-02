Il coronavirus, ormai, ha bloccato la metà del nostro Paese, anche sotto il punto di vista delle manifestazioni sportive e il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha voluto dire la sua in merito alla partita tra Udinese e Fiorentina prevista per sabato 29 febbraio: “Abbiamo un’ordinanza firmata con il ministro della Salute, per quanto ci riguarda deve essere rispettata, almeno che non venga cambiata”. Una delle ipotesi lanciate dalla Figc nelle ultime ore è quella di giocare la gara a porte chiuse, riducendo al minimo i rischi per la popolazione e, su questo punto, Fedriga farà le dovute valutazioni: “Avrò un confronto con il governo, se c’è questa esigenza chiesta dalla Lega di Serie A, faremo una valutazione. Domani avrò una riunione, faremo presente anche questo. Valuteremo insieme agli altri governatori e al Governo”.

Sportface.it