Secondo Sky Sport la FIGC continua a lavorare per una ripresa degli allenamenti e della stagione. Bisogna però tenere in considerazione che se il Governo decide lo stop, si manterranno le retrocessioni anche se non si tornasse in campo. Questo vale anche per chi viene promosso dalla B alla A. La Serie A manterrà le 20 squadre. La FIGC è pronta a spostare oltre al 2 agosto il limite per finire la stagione 2019/2020.