Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Marino, dg dell’Udinese: “Dobbiamo pensare al calcio, qui ognuno pensa fra un mese/due mesi finisce ma siamo certi che sarà così? A me sembra di vivere un film apocalittico, se non si ha fiducia nel Governo, bisogna solo affidarsi al bene supremo della salute di tutti. Noi guardiamo a noi e non ai risultati degli altri mancano ancora tante gare, siamo noi padroni del nostro destino, cercheremo di fare una partita importante anche se senza il nostro pubblico perdiamo il fattore campo ma cercheremo di giocare anche per chi non è potuto venire allo stadio”.