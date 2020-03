Il giornalista Alessandro Bocci h svelato a Radio Bruno un retroscena su Udinese-Fiorentina: “Non so che cosa accadrà, il Friuli teoricamente non è all’interno del Decreto del Governo uscito nella giornata di ieri ma Fedriga, Presidente della Regione ha chiuso tutte le manifestazioni per un’ulteriore settimana pertanto esiste un contrasto tra direttive. Che cosa vuol dire questo? Se anche la gara si giocasse l’8 marzo al posto di Fiorentina-Brescia potrebbe comunque essere a porte chiuse”.