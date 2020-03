Queste le parole rilasciate dal primo cittadino di Firenze Dario Nardella ai microfoni di Radio Bruno: “Usciremo da questa situazione complicata ma tutti dobbiamo fare il massimo perchè il picco del contagio non è ancora arrivato. L’epidemia va contenuta quindi bisogna restare a casa, il Decreto del Governo è molto chiaro. Ricordo che i tamponi non possono essere acquistati, vengono fatti solamente dagli operatori sanitari e decisi dall’autorità sanitaria e non dal cittadino. Questa è una sfida a tutti gli effetti, anche i giovani devono stare in casa”.