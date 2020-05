Ieri doveva essere il giorno del primo allenamento in gruppo, ma nulla. La Fiorentina aveva fissato la seduta alle 17, ma la buona notizia non è mai arrivato. Il Governo non ha ancora ratificato il via libera per la ripresa degli allenamenti collettivi e così si è proseguito con l’allenamento singolo. Sarà oggi il giorno giusto per il protocollo? Nessuna certezza, si attende… Lo riporta il Corriere Fiorentino.