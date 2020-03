Ecco alcune delle parole rilasciate a Tiki Taka su Italia Uno da Joe Barone, Dg della Fiorentina:

“Alla Lega ho chiesto di fare una riunione subito, oggi o al più presto ma non mercoledì. In sede è arrivata una mail con una proposta, ne stiamo ancora discutendo”.

“Se giocheremo Udinese-Fiorentina domenica sera? Mi devo confrontare con tutti all’interno del club ma noi non siamo per nulla d’accordo. Siamo stai già ad Udine due giorni per giocare sabato, ed ora dovremmo tornarci per altri tre visto che si gioca la domenica sera e prima di lunedì l’aeroporto non è aperto. Poi serve rispetto anche per i tifosi, tutti hanno comprato i biglietti. Oggi avevo richiesto di esserci tutti in riunione ed invece no, bisogna aspettare mercoledì. La Fiorentina al momento non vuole dare l’ok per giocare la domenica sera”.

“Noi siamo andati ad Udine per giocare a porte chiuse, se la Lega dà il via libera noi ci siamo, bisogna prima pensare alla salute. Dobbiamo essere trattati tutti in egual modo ma questo in Serie A non accade. Stiamo dando un messaggio negativo del nostro campionato al mondo”.