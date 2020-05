La Lega Serie A dovrà sborsare secondo Il Corriere dello Sport circa 4 milioni di euro per fronteggiare quest’emergenza. Solo i tamponi da effettuare a tutti i tesserati costeranno ad ogni club 150mila euro, circa tre milioni quindi in totale mentre poi vanno ad aggiungersi spese per guanti, mascherine e igienizzanti. Ogni club che non potrà far alloggiare la propria squadra all’interno delle sue strutture dovrà versare altri 4mila o 5mila euro per alberghi.