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Notizie Ripresa Fiorentina

Non finisce il campionato? Ecco l'algoritmo per decidere la classifica finale. La Fiorentina solo 12 punti in più

04 giugno 2020 12:35

Rivoluzione in serie A, alla ripresa ci saranno 5 sostituzioni possibili. Favorite le grandi

26 maggio 2020 21:32

Serie A, la ripresa costa minimo 4 milioni: tamponi, test, guanti, mascherine e igienizzanti. Gli alberghi...

10 maggio 2020 11:23

Sky Sport, slitta il comunicato della Lega Serie A sulla ripresa: non c'è l'accordo tra i club

30 aprile 2020 00:12

Lega Serie A, nuova volontà unanime di finire il campionato: ora la palla passa al Governo

21 aprile 2020 15:57

Commisso: "Ripresa? Siamo disponibili. Mi avete dato tempo, dal prossimo campionato tocca a me"

21 aprile 2020 10:58

CorSport, La ripresa sarà tutt'altro che democratica: 100 mila euro a club solamente per i test medici

15 aprile 2020 11:56

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