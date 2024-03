Barone, quante lotte in Lega per quel “fast, fast, fast” condiviso con Commisso: così orgogliosi del Viola Park 

Nella giornata di ieri, Joe Barone è stato ricordato da tanti esponenti del mondo del calcio. Tra questi anche l’ad interista Beppe Marotta. Tra i tanti compiti che Joe Barone aveva all’interno del club, infatti, c’era la presenze alle assemblee in cui vengono prese le decisioni cruciali per il «prodotto» serie A. Quel «fast, fast, fast» condiviso con Commisso, e anche per questo erano così orgogliosi del loro gioiello, il Viola Park. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

