Prima di finire la cornice della prossima stagione, la Lega di Serie A aspetterà l’esecutivo UEFA in programma per domani. L’ipotesi più verosimile per la prossima Serie A è quella di ripartire il 12 settembre: a molti club resterebbero appena tre settimane per organizzare la ripresa della nova stagione. Stagione che ripartirebbe a mercato ancora apertissimo: chiuderà solo il 5 ottobre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.