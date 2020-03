Ecco il retroscena svelato dal Corriere della Sera. Il calcio sottosopra e vicino al collasso. Le cinque partite della ventiseiesima giornata, inizialmente programmate a porte chiuse, sono state rinviate al 13 maggio dopo una notte di riflessioni e patimenti, di pressioni e polemiche, di interessi personali che superano quelli collettivi. Il calcio va in tilt. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli, ha inviato una diffida alla Lega minacciando di non aprire le porte della Dacia Arena per Udinese-Fiorentina. Viola furiosi.