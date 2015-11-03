Notizie Friuli Fiorentina

Pizzul: "L'idea della regione Friuli di giocare Udinese-Fiorentina a porte aperte è stata comica"
07 marzo 2020 12:01
Spunta una nuova ipotesi: Udinese-Fiorentina prossimo weekend e contro il Brescia si gioca il 13 maggio?
01 marzo 2020 21:37
Il CorSera svela: il Friuli ha inviato una diffida alla Lega minacciando di non aprire le porte dello stadio
01 marzo 2020 11:42
Rinvio per tutelare la salute? La decisione dipende anche da altri quattro fattori
01 marzo 2020 10:50
Gazzetta, Udinese-Fiorentina si gioca a porte chiuse sabato alle 18
26 febbraio 2020 10:51
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