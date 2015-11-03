Notizie Friuli Fiorentina

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Pizzul: "L'idea della regione Friuli di giocare Udinese-Fiorentina a porte aperte è stata comica"

07 marzo 2020 12:01

Spunta una nuova ipotesi: Udinese-Fiorentina prossimo weekend e contro il Brescia si gioca il 13 maggio?

01 marzo 2020 21:37

Il CorSera svela: il Friuli ha inviato una diffida alla Lega minacciando di non aprire le porte dello stadio

01 marzo 2020 11:42

Rinvio per tutelare la salute? La decisione dipende anche da altri quattro fattori

01 marzo 2020 10:50

Gazzetta, Udinese-Fiorentina si gioca a porte chiuse sabato alle 18

26 febbraio 2020 10:51

Udinese-Fiorentina si dovrebbe giocare lunedi a porte aperte, le ultime sulla partita dei viola

25 febbraio 2020 12:23

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