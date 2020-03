La Lega Serie A è al lavoro per capire quando recuperare le Juventus-Inter e le altre quattro partite rinviate per il coronavirus. Le semifinali di Coppa Italia non verrano spostate, quindi si sta facendo largo un altro scenario che ovviamente esclude la disputa del big match questo mercoledì. Nella nuova ipotesi sabato 7 e 8 marzo si giocherebbero le partite rinviate questo weekend (con Juve-Inter lunedì 9 in serata) mentre la ventisettesima giornata slitterebbe al 13 maggio. La situazione rimane comunque caotica, l’accordo sembra ancora lontano, tanto che si dovrebbe arrivare fino all’assemblea straordinaria indetta mercoledì dalla Lega Serie A.

Con il nuovo scenario, la speranza è che per il 9 marzo le limitazioni per il coronavirus vengano superate e la partita scudetto si possa giocare allo Stadium con tutte le tifoserie. Inoltre sarebbe maggiormente salvaguarda la regolarità del campionato perché, di fatto, mancherebbe “solo” il recupero di Inter-Sampdoria rispetto alle partite giocate da Juventus e Lazio nella corsa scudetto.

Ovviamente la finale di Coppa Italia, oggi prevista il 13 maggio, dovrebbe trovare nuova collocazione (quasi sicuro il 20 maggio) ma allo stato delle cose è una situazione “obbligata” in qualsiasi caso visto l’intasamento dei calendari.

Sportmediaset