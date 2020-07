Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, dietro la mancata elezione in Lega calcio di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina ci sono le tensioni riguardanti i diritti tv. Così il dirigente viola non ha preso il posto di Campoccia, manager dell’Udinese. Per ora il ruolo resta vuoto, il rinnovo degli organi potrebbe esserci in autunno.