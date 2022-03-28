Galli: "Fiorentina può fare uno stadio in altra città. Franchi pagato anche con i soldi degli juventini"

Il consigliere della Lega Giovanni Galli ha espresso le sue perplessità sul nuovo Franchi e sui fondi usati per la ristrutturazione

L'ex giocatore e consigliere comunale della Lega Giovanni Galli ha parlato alla stampa del progetto del nuovo Franchi. Queste le sue parole:

"Stadio? Abbiamo dubbi sul programma dei lavori. Si sta parlando di un buco tra la Maratona e il centro sportivo che dovrà recepire parcheggi, centri commerciali, l'intervento della tramvia, tutto questo comporterà delle grandi difficoltà. Questo quartiere rischia di subire difficoltà per i prossimi 10-12 anni. La Fiorentina? Penso abbia gli stessi dubbi che abbiamo noi. Giocare durante i lavori? Faccio fatica. Un nuovo stadio di proprietà della Fiorentina? Perchè no, il club viola non è obbligata a giocare al Franchi. Commisso potrebbe decidere di costruirlo altrove, anche in un'altra città se lo volesse. I soldi spesi èer il Franchi appartengono per una quota allo Stato italiano ha messo insieme a quelli del PNRR e dunque questi soldi per lo stadio sono soldi nostri perché appunto appartengono allo Stato. L'unica soddisfazione, diciamolo con una battuta, è che anche gli juventini ci aiutano a costruire lo stadio perché sono soldi dei cittadini italiani".

TANTI CAMBI PREVISTI PER LA FIORENTINA

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