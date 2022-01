Corriere dello Sport: “Commisso tuona, scoppia la bufera in Lega: arriverà il deferimento?”

Torna a irrompere Rocco Commisso e lo fa con un’intervista al Financial Times. Giudizi e parole che non potevano passare inosservati e difatti filtra lo sconforto tra i presidenti dei club per i contenuti di questa intervista, tanto che qualcuno si aspetta il deferimento di Commisso. Particolarmente irritata sarebbe l’Inter che, in assenza di un intervento da parte della Procura, starebbe pensando ad un esposto in proprio. In Lega è bufera. Lo scrive il Corriere dello Sport.

