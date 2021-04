Lega pronta ad attaccare il blocco dei 7 club tra i quali c’è la Fiorentina: la Superlega non ha rotto il fronte

Oggi è previsto in Lega un duro attacco al blocco dei 7, le sette società (Inter, Juve, Napoli, Lazio, Fiorentina e Verona) unite in una comune visione strategica, compresa l’ultima lettera di sfiducia allo stesso Dal Pino: la Superlega non ha rotto il fronte che però si trova ora messo all’angolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, DRAGOWSKI, A FINE STAGIONE INCONTRO FIORENTINA-AGENTE: IL POLACCO PUÒ RINNOVARE