Dragowski, a fine stagione incontro Fiorentina-agente: il polacco può rinnovare

Dragowski ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Per questo a fine campionato è previsto un incontro con l’agente del portiere che arrivare dagli States (dove vive) per parlare con la dirigenza del rinnovo. I rapporti sono ottimi. Se le idee sul futuro coincideranno, non ci saranno problemi nell’apporre il prezioso autografo sul contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

