Ecco alcune delle parole rilasciate da German Pezzella a Cadena 3 Argentina: “Qui stiamo avendo un momento difficile a causa del Coronavirus, la cosa principale è la salute. Il Governo e la Lega calcio stanno facendo il possibile per farci giocare. Qui a Firenze non siamo in una zona d’allerta. Ad Udine non abbiamo potuto giocare perchè avremmo giocato porte chiuse, ci hanno detto all’ultimo che sarebbe stata rinviata. Qui la Juve ha dominato molti anni, quest’anno ha cambiato allenatore e giocatori, anche l’inter ha cambiato molto inoltre c’è la Lazio. Ogni gara qui è una finale. La Fiorentina è in un periodo di transizione, si sta ricostruendo. Stiamo cambiando con un gruppo giovane. River? È casa mia pertanto un giorno spero di tornare”.