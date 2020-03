Domani il presidente della FIGC Gravina ha indetto un Consiglio Straordinario dove si deciderà il destino di questa stagione di Serie A. Sono molteplici gli scenari che potrebbero verificarsi, tra di essi ce n’è uno molto particolare. In caso di stop del campionato l’ipotesi è congelare la classifica, nessuna squadra scenderebbe in B ma allo stesso tempo dalla serie minore salirebbero in A dei club. Quale potrebbe essere la soluzione? Una Serie A nel 2020-2021 a 22 club. Scudetto? Potrebbe non essere assegnato. Lo riporta la Repubblica.