Queste le parole rilasciate da Giovanni Galli a Lady Radio: “In Italia siamo pieni di cialtroni. Da sabato scorso non cambio opinione, non ci sono ad ora risposte serie che vadano bene a tutti. La cosa più facile è sospendere il campionato, farle scalare di una giornata e far rigiocare tutti contemporaneamente in un giorno prestabilito, serve recuperare un mercoledì. Lunedì sarebbe stato il giorno giusto per Juve-Inter ma i nerazzurri poi avranno il Getafe in Coppa Uefa quindi non pensino che siano d’accordo. Fossi Commisso mi verrebbe qualche dubbio sul fatto di aver fatto bene o meno a venire in Italia tra la questione stadio, arbitri e ciò che ora sta accadendo”.