Commisso Jr e Barone, il primo tampone è negativo al Coronavirus, si attende il secondo

Son passati due giorni dalla riunione in Lega. Quella che verrà ricordata per il caso Aurelio De Laurentiis molto più che per tutti i delicati temi affrontati dalle venti società di Serie A. Per ora non ci sono notizie riguardanti i contagiati, fortunatamente. Anche a Firenze è arrivato l’esito negativo per Joseph Commisso e Joe Barone ma devono ripetere il tampone nei prossimi giorni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

GAZZETTA, IL SÌ ALLA RIAPERTURA DEGLI STADI PUÒ ARRIVARE A METÀ OTTOBRE, IL MONDO DEL CALCIO SPINGE