La Lega Serie A conferma: “Juve-Napoli si gioca”. Gli azzurri non partono, sarà 3-0 a tavolino

Il Napoli non parte e resta in clausura. E così stasera sarà 3-0 a tavolino per la Juve. La nota della Lega di Serie A parla chiaro. E a ribadirlo è annunciata una nota ufficiale a poche ore dall’inizio previsto del match. Così, mentre stasera la Juventus e gli arbitri saranno allo Stadium, il Napoli punta (al massimo lo farà lunedì) ad andare in ritiro a Castel Volturno, dove trascorrerà la quarantena. Staff tecnico e giocatori alloggeranno nell’hotel adiacente il centro sportivo, che non potranno lasciare fino al termine della clausura imposta dalla Asl Napoli 1. Nessuno, dunque, potrà abbandonare il ritiro né i giocatori potranno fare ritorno nelle rispettive abitazioni al termine degli allenamenti, perché la Regione Campania gliel’ha vietato. Lunedì mattina tutti si sottoporranno a un nuovo tampone.

Il tutto non può che sfociare nel 3-0 a tavolino. Attraverso un comunicato, nella giornata di ieri la Lega si era espressa così: “La Lega Serie A conferma che la gara Juve-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45″. E nel pomeriggio della domenica è arrivata la nota ufficiale: “Si giochi”. Lo riporta Gazzetta.it.

