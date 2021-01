Gazzetta, Barone oggi si candida a consigliere di Lega: ecco chi sono i suoi avversari

Sarà una Lega rinnovata per l’ingresso dei fondi che stravolgerà governance e piani imprenditoriali ma non solo. Oggi, appuntamento in tarda mattinata in un hotel del centro di Milano, i club delle varie cariche di vertice. Oggi appuntamento in tarda mattinata in un hotel del centro di Milano, i club saranno chiamati all’elezione delle varie cariche di vertice.

Dopo quattro anni le cariche decadono e si passa a nuove votazioni: vale per tutte le nomine. Dal consigliere indipendente ai quattro consiglieri di Lega: si va verso la conferma di Percassi (Atalanta) e Scaroni (Milan), si offrono Joe Barone (Fiorentina), Preziosi (Genoa) Setti (Verona) per gli altri due posti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

