Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Lorenzo Amoruso: “La Lega ha esagerato! Alcune partite non andavano rimandate, se si decide di non giocare allora deve valere per tutti, non si possono fare distinzioni tra i club, serve una decisione unanime. Se arrivasse una buona offerta per Pezzella io non mi tirerei indietro, serve un difensore centrale di piede sinistro che sappia impostare”.