Adani attacca la Lega: "A loro interessano solo i soldi, non hanno nessun rispetto dei tifosi"

L'ex giocatore di Fiorentina ed Inter ha attaccato la Lega a causa delle ultime dichiarazioni rilasciate di recente

A Viva el Futbol ieri sera Lele Adani ha attaccato pesantemente la Lega calcio per la decisione di giocare la Supercoppa in Arabia e per aver mostrato interesse a far disputare delle gare del nostro campionato in Medio Oriente: "Le partite della Supercoppa sembravano quelle delle tournée prestagionali, vanno lì prendono tanti soldi, ma poi di calcio si vede poco. Si gioca con tifosi finti che non sanno nemmeno cosa tifano in stadi quasi vuoti senza calore, senza la passione che ci sarebbe stata qui. In Italia i tifosi spendono tanto per seguire le loro squadre e vanno rispettati, invece qui ognuno fa tutto per i soldi e il resto non interessa a nessuno. Non posso sentire che la Lega voglia portare partite all'estero specificando che saranno gare non di cartello per rispetto dei tifosi e questo fa schifo. I tifosi delle squadre non top non sono meritevoli di rispetto per loro, sono indecenti ed ammettono che non tutti sono uguali perché chi ha un bacino minore di utenza non conta nulla per loro. La Lega si vuol tenere buoni i presidenti delle big, ma non sa che la loro furbizia avrà fine perché gli arabi non hanno l'anello al naso."

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