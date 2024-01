Corriere Fiorentino, la Lega suggerisce la caserma Perotti per il nuovo stadio della Fiorentina

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere Fiorentino, il partito guidato da Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture che proprio negli scorsi giorni ha fatto visita al Viola Park, avrebbe individuato un’area che si presterebbe alla costruzione della nuova casa della Fiorentina. Si tratta della caserma Perotti, un terreno di oltre 15 ettari di proprietà del Demanio situato nel quartiere di Coverciano, non lontano dall’uscita autostradale di Firenze Sud e dalla stazione ferroviaria di Rovezzano. La zona, attualmente pressoché abbandonata, avrebbe bisogno di una profonda riqualificazione, oltre che di un grosso investimento monetario da parte della società; per questo motivo, lo stesso Commisso aveva già scartato la soluzione in passato, quando era in cerca di terreni su cui edificare il nuovo stadio viola.

QUARTA NON PARTE A GENNAIO