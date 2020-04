Il centro sportivo viola, secondo quanto scrive La Nazione oggi in edicola, era stato sanificato all’indomani della sua chiusura. Ora dovrà essere attuato il protocollo, dovrà essere poi utilizzato un luogo per il pernottamento dei calciatori e di tutto lo staff viola isolato senza contatti esterni, le idee non sembrano mancare. Iachini sta studiando la ripartenza insieme al suo staff, per i tre calciatori colpiti dal Coronavirus i ritmi saranno già bassi per non rischiare infortuni.