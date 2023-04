Tegola per Gasperini, Ruggeri non sarà della partita mentre Muriel dovrà giocare con i ferri al dito

Non arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini dall’infermeria bergamasca, il tecnico dovrà sopperire nuovamente all’assenza di Ruggeri, il classe 2002 ha già saltato la gara contro il Bologna interrompendo la striscia di quattro partite di fila da titolare. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno riportato una lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale sinistro alla giunzione muscolo-tendinea. L’esterno scuola Atalanta ne avrà per quattro settimane.

L’Atalanta non potrà contare neanche su un Muriel in splendida forma, la sua assenza è da escludere, ma se dovesse scendere in campo lo dovrà fare con un tutore o con una bella fasciatura. Il colombiano è stato sottoposto a una correzione chirurgica della frattura della falange prossimale del quinto dito della mano destra, è quindi finito sotto i ferri.

