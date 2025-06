Galli attacca Pradé: “Il direttore non deve criticare pubblicamente il mister, ha creato solo tensioni e criticità”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere di Fiorentina e Milan e dirigente Giovanni Galli per parlare della situazione in casa viola: “Bisogna sapere cosa ha intenzione di fare Commisso a livello di progettualità e di obiettivi, dopo il resto è una diretta conseguenza perché è lui che comanda e che gestisce l’intera situazione. Deve essere lui a presentare il progetto all’allenatore e poi questo lo deve accettare o meno in base alle sue esigenze perché non possiamo ripetere gli errori di quest’anno dove Palladino dettava la linea.”

Sul nuovo tecnico: “Ci sta ci sia della confusione e mi va bene che le cose vengano fatte con calma perché non possiamo sbagliare. Urge un mister di personalità e risonanza europea e se verrà preso un profilo così, allora la Fiorentina avrà un certo tipo di progetto, chiaramente se si presentano con una scommessa potrebbero esserci dei problemi.”

Su Pradé: “Non mi va bene che il direttore sportivo attacchi direttamente il mister e lo critichi pubblicamente riguardo all’aspetto tattico e tecnico. Il direttore non deve permettersi di essere perplesso verso un allenatore in conferenza mettendo in dubbio il suo operato. Ha creato solo divisioni e criticità.”