Galli: "Rispetto per Terracciano, ma ieri abbiamo visto cosa significa avere un portiere come De Gea"

L'ex portiere della Fiorentina ha parlato della prestazione dei viola contro il Milan, focalizzandosi sulla partita monstre di De Gea

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare delle prestazione dei viola contro il Milan. Queste le sue parole:

"La Fiorentina è stata brava, si è guadagnata tutto quello che il Milan ha concesso. Alcuni elementi dei rossoneri presuntuosi e arroganti, i viola hanno fatto una partita di contenimento e attenzione, sono stati compatti, stretti e sono ripartiti quando dovevano ripartire.

Dopo ieri, la regia andrà sicuramente ad Adli. Bove è un giocatore di sacrificio, si vede poco ma è dappertutto, recupera palloni, corre e fa tanto lavoro sporco. In difesa bene, bene i due centrali, che vengono entrambi dal nostro settore giovanile, quindi ci deve rendere ancor più orgogliosi. Poi, con tutto il rispetto per Terracciano, ieri sera hai visto cosa vuol dire avere un portiere dello spessore di De Gea, dà tranquillità, serenità. Lo vedi e ti rassicura, sembra quasi che ti sfidi a fargli gol.

La squadra ha fatto una partita da 7 in pagella. Ha contenuto bene, sono però modi di giocare che non devi proporre con squadre come Monza, Venezia ecc. Serviva come il pane vincere, ma non bisogna pensare di aver risolto tutti i problemi. Come già detto, con le squadre dell’altra metà di classifica devi imporre il tuo gioco, devi dimostrare qualcosa in più che per ora non c’è stato. La sosta dovrà servire a migliorare il gioco della squadra."

SIPARIETTO SOCIAL TRA KEAN E GUDMUNDSSON

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