Kean e Gudmundsson sempre più affiatati: l'attaccante posta un simpatico fotomontaggio sui social

Il rapporto tra Kean e Gudmundsson è in fase di miglioramento. A dimostrarlo una storia su Instagram pubblicata dall'attaccante italiano

Il rapporto tra Kean e Gudmundsson ha sicuramente subito una svolta dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan. I due neoacquisti viola non avevano iniziato bene insieme, con quel siparietto sul dischetto del rigore in occasione della vittoria della Fiorentina sulla Lazio un paio di settimane fa. In quella situazione, Kean aveva chiesto il pallone all'islandese, che però non glielo aveva ceduto.

Ieri sera, invece, abbiamo visto il contrario. Dopo un lungo colloquio durante la revisione del Var, il numero 10 viola ha deciso di cedere il rigore all'attaccante ex Juventus, che si è poi fatto ipnotizzare da Maignan. Questo è stato il primo segnale di "pace" tra i due, con il secondo che è arrivato in occasione dell'esultanza per il gol di Gudmundsson, quando si sono abbracciati e sono andati insieme sotto il parterre di tribuna.

Il terzo e ultimo segnale dell'ormai idilliaco rapporto tra i due lo ha da poco lanciato proprio Moise Kean, postando su Instagram un simpatico fotomontaggio con i protagonisti del film "2 Fast 2 Furious". Di seguito la storia del numero 20 della Fiorentina.

LA CLAUSOLA PER DE GEA

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