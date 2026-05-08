Galli: “Lasciare la Fiorentina è Firenze fu molto difficile. Il Franchi era diventata la mia casa”

Galli è intervenuto parlando della sua carriera con la Fiorentina

Attraverso un Talk è intervenuto Galli parlando della sua carriera alla Fiorentina e a Firenze: “A Firenze sono arrivato a quattordici anni e ho fatto tutto il settore giovanile. Negli ultimi anni Mazzone mi prese a cuore e decise di puntare su di me, facendomi esordire nel secondo tempo di una partita a Torino contro la Juventus. Non feci in tempo ad entrare che avevo già preso gol, perdemmo 5-1 ma per me fu un bel battesimo. Avendo fatto il percorso del settore giovanile, per me è stato naturale. Il Franchi e in generale il campo era il mio salotto di casa, mi sentivo perfettamente a mio agio anche in mezzo a centinaia di migliaia di persone. Tra l'altro ero abituato a portare il giglio sul petto, perché prima della Fiorentina ho giocato nella Marinese che era una società satellite del club viola.

Io ci stavo benissimo, a Firenze avevo i miei punti di riferimento. Girare la città era come sentirmi a casa. Quell'ultimo anno Pontello ci disse che doveva rientrare degli investimenti fatti, e così oltre a me andarono via Passarella e Massaro. Fu una scelta difficile e nel corso del primo anno al Milan sentivo proprio come se mi mancassero dei punti di riferimento”.