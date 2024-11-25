Galli: "Fiorentina, perché non credere allo scudetto? De Gea è il miglior portiere della Serie A"

L'ex portiere della Fiorentina Galli si è espresso su molti temi, tra cui De Gea e la bellissima classifica dei viola

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, elogiando De Gea e commentando i temi più caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulla situazione della Fiorentina:

“La Fiorentina sta prendendo confidenza coi suoi punti forza. Nelle prime partite poteva raccogliere qualche punto in più se avesse avuto i giocatori titolari di oggi. Io vorrei un attimo vedere i numeri togliendo le prime 4 partite, guardando anche con un po’ di rammarico le situazione di inizio campionato. Adesso la squadra ha preso consapevolezza, io ve l’avevo detto dopo le due vittorie per 1 a 0 con Genoa e Torino. Hanno dato autostima, fiducia, adesso la squadra sta bene, risponde bene, fa tutto bene.”

Sulla classifica:

“Ma perché non può lottare allo scudetto? Intanto la classifica ci sta dicendo che c’è un gruppo di 5 squadre che parlando un’altra lingua. Se Milan-Juve doveva essere uno spot per il nostro calcio, mamma mia. Le prime 5 fanno campionato a parte, e ci siamo anche noi.”

Su De Gea:

“De Gea ha parato coi piedi. Audero no, quelle sono parate da fare coi piedi, altrimenti non ce la fai a scendere a terra e pensare di poter intervenire. Con le mani non la pari mai. De Gea mi ha impressionato con la velocità con la quale si è sempre rialzato nella tripla parata, si è tirato su immediatamente e ha avuto freddezza e lucidità per togliere il pallone e metterlo in calcio d'angolo. Penso proprio che adesso sia il miglior portiere della Serie A.”

Sul modulo con Gudmundsson:

“Con un 4-3-2-1 ridai un certo equilibrio. Dovremmo rivedere un po’ il futuro e la posizione di alcuni giocatori con il ritorno di Gudmundsson. Una squadra che ha più soluzioni è sicuramente più completa. Questa Fiorentina può schierarsi con vari moduli, può reinserire bene alcuni calciatori e far riposare alcuni.”

LE PAROLE DI PRUZZO

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