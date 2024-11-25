Pruzzo: "Quarto posto alla portata, le avversarie non sono perfette. A gennaio non toccherei molto"

L'ex Fiorentina Pruzzo ha parlato a Lady Radio, esprimendosi sulla classifica, Kean e sul mercato di gennaio

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio, parlando dei temi più caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulla posizione in classifica della Fiorentina:

"La Fiorentina non è più una sorpresa, è una realtà di questa stagione e siamo tutti pronti ad ammirarla. Io penso che l’ipotesi 4 posto sia alla portata, le concorrenti non sono perfette. Napoli, Inter e Atalanta superiori a tutte, Milan ha evidenziato problemi, quindi perché non crederci."

Su De Gea:

"De Gea aggiunge dei punti, altri portieri te li tolgono. Soprattutto non prendi gol, se l’avversario è poco pericoloso e quando tira in porta c’è De Gea che para sei a posto."

Su Kean:

"Quando sei così in fiducia ti vengono fuori dei grandi gol. Kean sta sfruttando benissimo il suo ottimo momento e le cose vanno per verso giusto. La squadra lo mette nelle condizioni di segnare, riesce a essere utile e a fare gol, mi sembra che abbia completato un bel percorso di crescita. Con l’Inter si vedrà, Palladino vedrà l’andamento della sfida e prenderà decisioni in corso d’opera, basta vedere come ha fatto ieri. Se la squadra soffre non gli interessa del modulo e del suo credo calcistico, adotta i cambiamenti necessari in base allo sviluppi della partita."

Sul mercato di gennaio:

"Se la classifica resta questa al 1 gennaio io non toccherei molto, a meno che non ci sia un bel jolly nel taschino, ma nel mercato di gennaio è difficile. L’unico ruolo migliorabile è quello che fa adesso Bove, che non è il suo. Io lì metterei un centrocampista, quando ritorna Gudmundsson davanti hai giocatori veramente importanti e aggiungere un altro attaccante è un po’ un rischio per l’equilibrio. Un giocatore alla Castrovilli per intendersi, ma io ripeto che farei meno danni possibili."

TONI SU KEAN

https://www.labaroviola.com/toni-avverte-kean-dovra-essere-forte-quando-arriveranno-le-prime-critiche-e-non-sara-piu-coccolato/278178/