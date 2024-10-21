Galli: "Dodo viene appena sfiorato da Gallo e cade 5 passi dopo. Il VAR serve, ma deve essere un supporto"

L'ex portiere della Fiorentina Galli ha parlato a Lady Radio, soffermandosi sull'identità della squadra e sulla questione del VAR

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, commentando i temi più caldi in casa viola dopo la roboante vittoria contro il Lecce. Queste le sue parole:

Sulla prestazione di ieri: “Piano piano credo che si cominci a vedere qualcosa, poi le vittorie aiutano, cacciano le polemiche e nascono anche delle problematiche. Fiorentina molto incisiva, ha fatto un’ottima partita contro un avversario molto timoroso, Corvino deve mettere mano alla squadra o alla guida tecnica. Dopo il 4 a 0 di Colpani ieri avrei alzato un po’ il piede dall’acceleratore. Alcuni giocatori hanno sicuramente cercato di mettersi in mostra, ma quando sei in casa di un avversario disarmato, in inferiorità numerica, di fronte al pubblico che fischia e critica, forse il piede andrebbe alzato.”

Sulla prestazione di Adli: “La squadra avversaria prende un giocatore e lo attacca alla fonte di ispirazione degli avversari. Adli ieri è stato pressato, deve capire quali sono le sue difficoltà e ci si deve adattare, non può pensare di agire indisturbato. Ieri sei stato un po’ più alto, hai attaccato l’avversario e ha pagato. Adli deve avere al proprio fianco centrocampisti con cui dialogare.”

Sull’identità della squadra: “La Fiorentina comincia finalmente ad avere identità e parvenza, dobbiamo dire che Palladino ha fatto un buon lavoro, aveva bisogno di tempo. La squadra ce l’ha avuta in ritardo, le attenuanti ce le aveva, abbiamo aspettato e i risultati si iniziano a vedere, si vede un’idea.”

Su alcuni giocatori e il loro ruolo: “Colpani piano piano sta entrando negli schemi, Gosens e Dodo spingono sempre di più, Cataldi ragazzi: se Gud è rigorista, Cataldi è quello che tira le punizioni. Adli invece è l’addetto ai calci d’angolo.”

Sul gioco: “Ci sono tanti sistemi per attaccare. Se tu hai due attaccanti è logico che Kean sia quello scelto per allungare la linea difensiva, com’è successo nel primo gol a Lecce. Se Kean attacca la profondità e Gud o Beltran vengono incontro vai a dare due soluzioni, perché Kean porta via la linea e la seconda punta si trova libera. La Fiorentina ha tante possibilità e soluzioni d’attacco, è una squadra molto più forte di quella dell’anno scorso, e adesso Palladino deve guidare questa macchina.”

Sul VAR e il rosso di Gallo: “Il VAR deve essere a supporto dell'arbitro, che ha il compito di dirigere la partita. Ormai quando si fa gol non si può nemmeno esultare, è veramente assurdo. La tecnologia è giustissima, ma deve supportare solo per aspetti eclatanti, non si possono guardare tutte le situazioni. Per esempio, ieri Dodo viene appena sfiorato da Gallo e poi cade 5 passi dopo, non si sa neanche se sarebbe arrivato sulla palla. Vogliamo parlare del fuorigioco fischiato all’Udinese?”

Su Ranieri e la questione capitano: “Ranieri forse sente il peso di essere capitano, dovrebbe sentirsi più responsabilizzato e non appesantito da questa cosa. Se sei il capitano devi essere un po’ più equilibrato e autodisciplinato, negli atteggiamenti, comportamenti, reazioni in campo. Il portiere è l’uomo quello più lucido, meno stanco mentlamente e ha meno adrenalina e pressione, perché non corre e fisicamente non va mai in stato di affaticamento. Ormai con l’arbitro parlano tutti, non solo il capitano, quindi il portiere può anche farlo, non sarebbe una cattiva idea. Tuttavia, a me piace che il capitano lo faccia un giocatore italiano.”

LE CONDIZIONI DI GUD E KEAN

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