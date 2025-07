Galli: “La Fiorentina non deve adattarsi all’avversario, Pioli cambierà questa mentalità”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere viola Giovanni Galli, commentando l’amichevole della Fiorentina contro la Primavera e l’inedito tridente scelto da Pioli con Gudmundsson, Dzeko e Kean.

“Siamo all’inizio, Pioli si sta facendo la sua idea su come può schierare la squadra. Se non prova adesso, quando lo fa? Il periodo di ambientamento e conoscenza è questo, poi può scegliere in base a vari moduli e idee. Gudmundsson può fare anche la mezzala, non di contenimento ma può farla. L’ha fatta anche a Genova. Pioli può giocare con tre attaccanti, ma uno di questi serve che faccia anche la fase difensiva. Lui è bravissimo a rovesciare le situazioni e a ripartire. Non mi metterei a indagare su come giocherà Pioli perché la rosa non è ancora completa”, ha spiegato Galli.

L’ex portiere ha poi analizzato il lavoro che Pioli sta portando avanti per cambiare l’atteggiamento mentale della squadra dopo le difficoltà della scorsa stagione.

“Pioli ha detto di voler dominare la partita e essere sempre dentro la gara. L’anno scorso hai battuto le big, ma hai fatto fatica con le piccole. Pioli deve e vuole rovesciare la mentalità dello scorso anno, che era debole. La Fiorentina non deve adattarsi al gioco della squadra avversaria. È questo il grande passo avanti che deve fare questa squadra. Questo allenatore è un valore aggiunto per questa squadra. Sono molto fiducioso”, ha concluso Galli.